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Жара в Татарстане продлится как минимум до середины этой недели

В Татарстане жаркая погода продержится как минимум до середины этой недели и дождей в эти дни не предвидится. Таковы предварительные прогнозы Гидрометцентра РТ.

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Сегодня, 26 августа, температура в республике днем будет колебаться от +22 до +27. Днем ветер с севера и северо-запада порой будет усиливаться до 14 метров в секунду.

В ночь на 27 августа температуры воздуха опустятся до 8−13 градусов со знаком «+», но днем вновь поднимутся до 22−27 градусов выше нуля. Дождей также не ожидается, а ветер изменит направление с северного на юго-восточный и его сила не превысит 8 метров в секунду.

28 августа показатели температуры составят от 9 до 14 градусов в ночное время и от 23 до 28 градусов днем. Осадков также не предвидится. Порывы юго-западного ветра в течение дня будут достигать 12 метров в секунду.