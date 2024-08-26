Жара в Татарстане продлится как минимум до середины этой недели

Сегодня, 26 августа, температура в республике днем будет колебаться от +22 до +27. Днем ветер с севера и северо-запада порой будет усиливаться до 14 метров в секунду.
В ночь на 27 августа температуры воздуха опустятся до 8−13 градусов со знаком «+», но днем вновь поднимутся до 22−27 градусов выше нуля. Дождей также не ожидается, а ветер изменит направление с северного на юго-восточный и его сила не превысит 8 метров в секунду.
28 августа показатели температуры составят от 9 до 14 градусов в ночное время и от 23 до 28 градусов днем. Осадков также не предвидится. Порывы юго-западного ветра в течение дня будут достигать 12 метров в секунду.