Жара в Татарстане продлится как минимум до середины этой недели

В ночь на 27 августа температуры воздуха опустятся до 8−13 градусов со знаком «+», но днем вновь поднимутся до 22−27 градусов выше нуля. Дождей также не ожидается, а ветер изменит направление с северного на юго-восточный и его сила не превысит 8 метров в секунду.