Юные новосибирцы будут учиться в 1п и 1о классах

В новосибирских школах в учебном году 2024−2025 появятся классы 1п и 1о. Об этом сообщает департамент образования мэрии Новосибирска. Больше всего первоклашек будут учиться в школах № 217 и № 216.
Как рассказали в департаменте образования, занятия в учебных заведениях буду проходить в две смены. Первоклассники будут учиться в первую смену.
Так, в школе № 216, которая находится в Плющихинском микрорайоне, в 1 класс поступили 468 юных новосибирцев. Это, отметили в ведомстве, рекордный показатель по Новосибирску. Четыре сотни первоклашек будут учиться в 13 классах — с 1а по 1п (исключая «ё», «ж», «з», «й»), в каждом из которых будет до 36 человек.
В школе № 217 в Кировском районе в 2024 году набралось 14 первых классов. Здесь в 1 класс поступили 436 юных новосибирцев. Их объединили в классы с 1а до 1о (исключая «ё», «й») — до 32 учеников в каждом.
Вместе с первоклассниками в этих школах в первую смену будут учиться также ученики пятых классов и старшеклассники.
Ранее стало известно, что обновлённый корпус лицея № 200 встретит новосибирских школьников.
Кирилл Суржик