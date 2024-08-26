Юные новосибирцы будут учиться в 1п и 1о классах

Так, в школе № 216, которая находится в Плющихинском микрорайоне, в 1 класс поступили 468 юных новосибирцев. Это, отметили в ведомстве, рекордный показатель по Новосибирску. Четыре сотни первоклашек будут учиться в 13 классах — с 1а по 1п (исключая «ё», «ж», «з», «й»), в каждом из которых будет до 36 человек.