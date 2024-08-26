На проспекте Буденного построят дом по программе реновации

В районе Соколиная Гора построят многоквартирный дом по программе реновации. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
«Выпущен градостроительный план земельного участка площадью 0,37 гектара по адресу: проспект Буденного, земельный участок № 49. Предельная площадь здания составит 23,8 тысячи квадратных метров. Дом расположится рядом со станцией метро “Шоссе Энтузиастов”, также в районе развита транспортная и социальная инфраструктура. Строительство будет осуществляться в рамках комплексной застройки», — рассказала Юлиана Княжевская.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.
Программа реновации.