Российское ИТ-образование начало переходить от теории к практике

В этом году цифровые направления сохранили лидерство в ходе приемной кампании. Молодежь привлекают перспективы карьерного роста, высокий уровень заработной платы и комплексная поддержка специалистов, в том числе льготная ипотека. По данным исследования АНО «Цифровая экономика», средняя зарплата в ИТ-отрасли в 2023 году составила 155,9 тыс. рублей, что в два раза выше средней по экономике и в 1,7 раза больше, чем в 2019 году. Аналитики hh.ru отмечают высокий спрос на ИТ-специалистов и важность развития соответствующей подготовки в вузах. Эти цифры убедительно подтверждают, что ИТ-образование становится все более востребованным, а рынок труда нуждается в квалифицированных кадрах.