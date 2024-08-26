Суд оправдал новосибирского девелопера Игоря Кузнецова

«Кузнецов И. Б. необоснованно осуществил возврат корпоративной задолженности ООО “НСК Девелопмент” в виде денежных средств и ценных активов ООО “НСК Девелопмент” на общую сумму не менее 141 298 984,37 рублей», — сообщают в ведомстве о предъявленном ранее обвинении.