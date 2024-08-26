Суд оправдал новосибирского девелопера Игоря Кузнецова

Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области.
Дело поступило в суд в 2022 году, оно состояло почти из 200 томов. Следствие подозревало предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями лицом, которое выполняет управленческие функции).
«Кузнецов И. Б. необоснованно осуществил возврат корпоративной задолженности ООО “НСК Девелопмент” в виде денежных средств и ценных активов ООО “НСК Девелопмент” на общую сумму не менее 141 298 984,37 рублей», — сообщают в ведомстве о предъявленном ранее обвинении.
После этого строительство ЖК «Рихард» было заморожено ввиду нехватки финансов у застройщика ООО «НСК Девелопмент». В ходе разбирательств было опрошено более 400 потерпевших и 80 свидетелей.
Следствие установило, что с 2015 года Игорь Кузнецов не являлся генеральным директором ООО «НСК Девелопмент», поскольку статья предусматривает обратное, с девелопера были сняты обвинения.
Ранее МК в Новосибирске писал, что на «Технопроме» в Новосибирске будут представлены инструменты поддержки стартапов.