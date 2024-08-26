На День Республики Татарстан в Челнах прогремит праздничный салют

«Все ограничения, которые должны быть при проведении массовых мероприятий, в обязательном порядке обязаны проводиться, это касается и досмотровых мероприятий при входе на территорию майдана, и мер по ограничению продажи алкогольных напитков. То же самое относится и ко всем тем точкам активности, которые в течение всего дня задействуют при проведении детских и культурно-массовых мероприятий. Это парк Победы, набережная имени Габдуллы Тукая и близлежащие территории», — отметил он.