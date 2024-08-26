Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Камышина отпраздновали День города

Камышин отметил свое 356-летие.

В воскресенье, 25 августа, в Волгоградской области жители Камышина отметили 356-летие города. Большая часть праздничных мероприятий проходила в парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев.

Вечером этого же дня на набережной Волги в Камышине состоялись народные гулянья. Для детей и взрослых показали мультфильм в рамках проекта «Уличный кинотеатр». Также камышане смогли сфотографироваться с живыми «статуями» в исторических нарядах. А в 19.00 прошло выступление творческих коллективов города и солистов Волгоградской филармонии в рамках праздничного концерта.

По данным телеграм-канала администрации Камышина, в мероприятиях приняли участие свыше 10 тыс. человек.

праздники