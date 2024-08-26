Жители Камышина отпраздновали День города

Вечером этого же дня на набережной Волги в Камышине состоялись народные гулянья. Для детей и взрослых показали мультфильм в рамках проекта «Уличный кинотеатр». Также камышане смогли сфотографироваться с живыми «статуями» в исторических нарядах. А в 19.00 прошло выступление творческих коллективов города и солистов Волгоградской филармонии в рамках праздничного концерта.