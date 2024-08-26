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В Новосибирской области на подготовку школ и детсадов потратили 2,9 млрд рублей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание.

Источник: Freepik

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание.

Министр образования региона Мария Жафярова доложила о готовности образовательных организаций к новому 2024−2025 учебному году. В регионе будут работать 960 школ, в которых обучаются более 372 000 учеников, включая 38 700 первоклассников.

На подготовку учреждений выделено более 2,9 млрд рублей, что на 400 млн больше, чем в прошлом году.

Все школы оснащены необходимым оборудованием. Школьный транспорт соответствует стандартам безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Россия и Куба объявили о сотрудничестве в спортивной сфере.

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