Рейсы во Вьетнам из Иркутска возобновляют с 1 октября

Из Иркутска с 1 октября можно будет вновь добраться до Вьетнама. Одна из российских авиакомпаний возобновляет рейсы в Камрань и курорт Фукуок. С последним авиасообщение отсутствовало несколько лет. Помимо новых рейсов, сохраняются полеты дважды в неделю по маршруту «Иркутск-Ханой». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
— Мы первыми более года назад возобновили отсутствовавшее авиасообщение с Вьетнамом: компания открыла регулярные рейсы из Иркутска в Ханой. Весной 2024 года мы восстановили авиасообщение с Нячангом, а с октября также возобновим полеты на остров Фукуок. Кроме того, мы укрепляем партнерские отношения с Китаем и этой зимой планирует включить в полетную программу авиарейсы Иркутск-Шанхай, — сообщили в авиакомпании.
Рейсы из областного центра на Фукуок запланированы до конца марта 2025 года. Потом решение об их увеличении, будут принимать исходя из туристического спроса. Так, в Камрань из Иркутска самолеты будут отправлять во вторник, а назад по средам. В Фукуок вылеты запланированы на пятницу, обратно — в субботу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 115 военнослужащих, в том числе один боец из Иркутской области вернулись в Россию из плена.