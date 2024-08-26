Рейсы во Вьетнам из Иркутска возобновляют с 1 октября

— Мы первыми более года назад возобновили отсутствовавшее авиасообщение с Вьетнамом: компания открыла регулярные рейсы из Иркутска в Ханой. Весной 2024 года мы восстановили авиасообщение с Нячангом, а с октября также возобновим полеты на остров Фукуок. Кроме того, мы укрепляем партнерские отношения с Китаем и этой зимой планирует включить в полетную программу авиарейсы Иркутск-Шанхай, — сообщили в авиакомпании.