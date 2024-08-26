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Жара до +29 градусов вернется в Нижний Новгород в последнюю неделю августа

Прогноз погоды на неделю.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Последняя неделя августа в Нижнем Новгороде порадует солнечной и теплой, а временами и жаркой погодой.

В понедельник, 26 августа, будет до +27 градусов, ясно.

Во вторник и среду ночью будет до +18 градусов, а днем до +29 градусов.

В четверг ночью ожидается +13… +15 градусов, днем до +27 градусов.

В пятницу ночью — до +14, днем — до +24 градусов, небольшая облачность.

В последний день лета такая погода сохранится, а 1 сентября прогнозируется до +25 градусов.