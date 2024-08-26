Жара до +29 градусов вернется в Нижний Новгород в последнюю неделю августа

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Последняя неделя августа в Нижнем Новгороде порадует солнечной и теплой, а временами и жаркой погодой.
В понедельник, 26 августа, будет до +27 градусов, ясно.
Во вторник и среду ночью будет до +18 градусов, а днем до +29 градусов.
В четверг ночью ожидается +13… +15 градусов, днем до +27 градусов.
В пятницу ночью — до +14, днем — до +24 градусов, небольшая облачность.
В последний день лета такая погода сохранится, а 1 сентября прогнозируется до +25 градусов.