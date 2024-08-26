Очередь перед Крымским мостом достигла почти 500 машин

По состоянию на 9.00 понедельника, 26 августа, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 473 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 293 машины. Ждать своей очереди нужно около часа.
Очередь на Кубани появилась в восемь утра. Тогда там насчитывалось 110 авто. Спустя час скопление транспорта образовалось и в Керчи. В Крыму стояли 80 машин.