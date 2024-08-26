В Уфе полицейские проверят электросамокатчиков

Пешеход всегда имеет приоритет перед СИМ при совместном движении. При выезде из жилой зоны СИМ обязаны уступать дорогу всем участникам движения. СИМ не имеет права обгонять другие транспортные средства слева. Запрещено движение по автомагистралям, в том числе по обочине. Запрещена буксировка СИМ. Один самокат — один человек. На пешеходном переходе пользователь СИМ обязан спешиваться.