«Анюта, я твоя мама!»: приемная семья из Иркутска пытается вернуть дочь — ее забрали кровные родители из Таджикистана

— Книжки, игрушки, одежда. В детской комнате все точно так же, как было при Ане. Мы ничего не меняли. Даже маленькие фигурки в кукольном домике расположены так, как она их расставила…
Супруги Михаил и Марина Бухашеевы из Иркутска вот уже два года пытаются вернуть 6-летнюю дочь. Новорожденную Анечку, сироту, как они думали, семья взяла под опеку в 2018 году. Но когда девочке исполнилось 10 месяцев, объявились биологические родители и предъявили права на девочку. А спустя еще четыре года силой отобрали и увезли на Родину, в Таджикистан.
В графе «родители» стояли прочерки.
Михаил — предприниматель, Марина — парикмахер. Сейчас им по 48 лет. Поженились 27 лет назад, еще в студенческие годы. Перед собой поставили планы: получить образование, встать на ноги, родить детей. Но… забеременеть никак не удавалось. Несколько раз пробовали ЭКО — неудачно. Спустя 10 лет попыток приняли решение: подарить семью ребенку из детского дома. В январе 2017-го Бухашеевы, им было по 41 году, встали на учет в органы опеки, прошли необходимые проверки, школу приемных родителей. И вот через 10 месяцев раздался тот самый звонок: «Есть девочка-отказница. Ей 1,5 месяца. Приезжайте».
— Она находилась в больнице, врачи укрепляли ей иммунитет. Была такая крохотная, беззащитная. Увидели и поняли — наша девочка. Первая встреча длилась около получаса. Мы держали ее на руках, смотрели на нее, а она на нас…
В опеке заверили Бухашеевых: девочка — круглая сирота, значит, никаких проблем не возникнет. Хотя на самом деле мать малышки от дочери не отказалась, и могла объявиться в любой момент. Об этом Михаила и Марину не предупредили. Уже через месяц счастливые родители забрали дочку домой, дали ей имя — Аня.
— Ухаживали по очереди, совмещали с работой. Не было суеты, споров, бессонных ночей. Аня очень спокойная. Она как будто всегда была частью нашей семьи. У Анечки были проблемы со здоровьем, врачи поставили несколько диагнозов, в том числе у нее плохое зрение, но мы со всем успешно справлялись. Растили ее в любви, были счастливы.
А через восемь месяцев объявились биологические родители. В этот период Бухашеевы как раз проходили процедуру удочерения. Стоит пояснить: изначально Бухашеевы взяли ребенка под опеку. На самом деле это риск: ведь в любой момент девочка могла вернуться дом малютки. Допустим, если органы опеки решили бы, что семья неблагонадежная или объявись, как и получилось, родная мать. Но поскольку их убедили, что такое вообще исключено, удочерение решили отложить на некоторое время.
— Знали бы, как повернется ситуация, не медлили… — говорят супруги.
Заявила о своих правах на дочь.
Как выяснилось, кровные родители девочки родом из Таджикистана. В Россию приехали на заработки, воспитывали четверых детей. Отец трудился в одной из пекарен Иркутска, мать готовилась к очередному пополнению. На последних сроках беременности у нее обнаружили опасное инфекционное заболевание (разглашать диагноз запрещено по закону — прим. Ред.), которое могло передаться ребенку, поэтому сразу после родов женщину перевели в стационар. Разумеется, без дочки. Заразиться она, к счастью, не успела.
В больнице кроху назвали Машей. В свидетельстве о рождении в графе «имена родителей» поставили прочерки. Как так? Почему? Сейчас этот вопрос, как и тот, почему скрыли информацию о биологических родителях, и есть главный — Бухашеевы решают его в суде, где ответчик — органы опеки. Ведь у малышки даже остались фамилия матери и ее отчество, поскольку та предоставила в роддоме копию своего паспорта. Только имя родного отца нигде не упоминалось.
— Мать появление ребенка на свет в органах ЗАГС не зарегистрировала, из роддома не забрала. Поэтому, в соответствии с законодательством, в документе и стояли прочерки, — прокомментировали в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Вылечившись, женщина пришла в больницу за дочкой, но та уже жила у Бухашеевых. Тогда биологический отец сделал ДНК-тест, результаты подтвердили родство. А кровная мать через суд добилась того, чтобы ее имя внесли в свидетельство о рождении Ани.
Но девочку родным по крови матери и отцу не передали. Отец, как оказалось, не мог предоставить Ане подходящих условий для проживания, а мать депортировали из России, поскольку работала неофициально.
Тем не менее, Бухашеевых помотали по судам. В мае 2019 года решение об удочерении, которое все-таки состоялось, девочки отменили, но она осталась под опекой.
Забрали силой.
— Мы не единожды встречались с кровными родителями Ани в Иркутске, общались и по телефону. Предлагали воспитывать ее вместе, раз произошла такая страшная ошибка. Ведь мы полюбили ее как родную. Были готовы снять дом для двух семей и даже помочь им переехать в Россию. Но они и слышать ничего не хотели. Кричали, мол, мы похитили их ребенка…
В 2022 году биологическая мать вернулась в Россию и снова обратилась в органы опеки, заявив, что желает забрать дочь. Там постановили, что пока продолжаются разбирательства, женщина должна видеться с девочкой. Бухашеевы этому не препятствовали. Встречи проходили в кабинете опеки раз в несколько дней. Но 22 июля 2022 года семье предложили приехать на одну из детских площадок Иркутска.
— Мы согласились. Сотрудники опеки выдали распоряжение о лишении нас статуса опекунов! Биологические родители пришли вместе с земляками. Их было человек 20. Они стали силой отбирать нашу дочь, — утверждает Михаил Бухашеев. — Аня испугалась, плакала и просила нас никому ее не отдавать. Все это длилось несколько часов. Ближе к ночи дочь решили определить в специальное детское учреждение, пока ситуация не разрешится. Обещали, что мы можем увидеть ее на следующий день. Но утром ее там уже не оказалось. Аню забрала биологическая мать.
Это был последний раз, когда Михаил и Марина видели девочку. Супруги тут же стали бить в колокола: рассказали в социальных сетях, в СМИ и подали в суд, чтобы восстановить свое право на опеку.
«Неужели ты нас забыла?».
Бухашеевы предположили, что биологическая мать может вывезти Аню в Таджикистан, несмотря на установленный судом запрет. В 2022 году малышку объявили в федеральный розыск.
В марте 2023 года суд встал на сторону приемных родителей, обязав органы опеки передать ребенка Бухашеевым. Однако точка в этой громкой истории все еще не поставлена. Михаил и Марина два года обращались за помощью в разные инстанции, чтобы им помогли вернуть дочь. Впервые за два года увидеть Аню они смогли лишь в студии ток-шоу «Малахов», куда приехали на съемки этим летом. Для них это стало неожиданностью. На экране показалась биологическая мать, уже заметно повзрослевшая Аня и еще несколько детей. Находятся они, судя по всему, в Таджикистане.
— Ты помнишь Михаила и Марину? — спросил ведущий Аню. Она отрицательно покачала головой.
— Дочь, услышь нас, пожалуйста, я — твоя мама, — в слезах обратилась Марина.
— Ты не моя мама, вот моя мама, — произнесла девочка, показывая в сторону биологической матери.
Та рассказала, что Аня привыкла к новой семье за две недели.
— Остался тяжелый осадок от встречи. Во время прямого включения Аня постоянно озиралась по сторонам и будто ждала подсказки, что именно нужно произнести. Ее, словно зомбировали, — говорит Михаил.
На ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о результатах расследования уголовных дел. Таковых заводили два. Первое — на сотрудников органов опеки по статье «халатность», его уже направили в суд. Второе — по факту безызвестного исчезновения ребенка, оно прекращено.
Разбирательства продолжаются. Бухашеевы подали иск на возмещение морального ущерба на органы опеки. На одном из заседаний судья спросил у инспекторов, почему не исполняется решение о возврате ребенка в приемную семью. Ответ: вернуть девочку в Россию непросто.
— Но мы не сдадимся, мы верим, что Аня будет с нами, — говорят Михаил и Марина.
КОМПЕТЕНТНО.
Анна ХНЫКИНА, аналитический психолог с 20-летним стажем.
«Две семьи могут повлиять на психику ребенка».
— Скажется ли вся эта ситуация на состоянии девочки? Однозначно, да. В четыре года ребенок уже прекрасно осознает, кто его родители, понимает, что они его любят и с ними безопасно. А тут малышку резко выдернули из привычной обстановки и поместили в новую, незнакомую реальность. В будущем, увы, это может грозить разными последствиями: недоверию к миру, невозможностью построить отношения и даже хроническими психическими расстройствами. Если так происходит, что кровные родители по какой-то причине исчезают, а затем снова появляются в жизни ребенка и хотят принимать в ней участие, то, по моему мнению, правильнее выбрать для себя иную роль, а не становиться вторыми мамами и папами. Да, это звучит жестоко, но только это пощадит детскую психику.