«Анюта, я твоя мама!»: приемная семья из Иркутска пытается вернуть дочь — ее забрали кровные родители из Таджикистана

— Скажется ли вся эта ситуация на состоянии девочки? Однозначно, да. В четыре года ребенок уже прекрасно осознает, кто его родители, понимает, что они его любят и с ними безопасно. А тут малышку резко выдернули из привычной обстановки и поместили в новую, незнакомую реальность. В будущем, увы, это может грозить разными последствиями: недоверию к миру, невозможностью построить отношения и даже хроническими психическими расстройствами. Если так происходит, что кровные родители по какой-то причине исчезают, а затем снова появляются в жизни ребенка и хотят принимать в ней участие, то, по моему мнению, правильнее выбрать для себя иную роль, а не становиться вторыми мамами и папами. Да, это звучит жестоко, но только это пощадит детскую психику.