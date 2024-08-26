В Ростовстате назвали места с лучшими ценами на мясо в Ростовской области

В нескольких городах Ростовской области отметили самые низкие в регионе цены на мясо. Результаты проверки по состоянию на 19 августа 2024 года можно найти на сайте Ростовстата.
Говядина:
Средняя стоимость по региону на указанную дату — 561,59 рубля за 1 кг. Самую дешевую обнаружили в Шахтах — 530,50 рубля, а самую дорогую — в Таганроге — 595,25 рубля. В Ростове-на-Дону — 560,27 рубля.
Свинина:
Средняя стоимость по региону — 366,06 рубля за 1 кг. Дешевле всего оказалась в Ростове-на-Дону — 344,38 рубля. Самые высокие ценники на момент проверки были в Таганроге — 396,18 рубля.
Баранина:
Средняя стоимость по региону — 732,43 рубля за 1 кг. Самые низкие цены зафиксировали в городе Миллерово — 644,62 рубля, самые высокие — в Шахтах — 773,32 рубля. В Ростове-на-Дону — 721 рубль.
Куры охлажденные и мороженые:
Средняя стоимость по региону — 200,07 рубля за 1 кг. Самые низкие цены на этот вид мяса отметили в городе Миллерово — 185,39 рубля. Дороже всего мясо птицы оказалось в Таганроге — 206,93 рубля. В Ростове-на-Дону — 200,49 рубля.