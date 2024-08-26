Жители шести домов в Воронеже останутся без воды 27 августа

В Воронеже в доме № 37а по улице Торпедо РВК-Воронеж проведет плановые работы завтра, 27 августа. С 9:30 до 15:00 специалисты водоканала будут менять пожарный гидрант. В это время не будет холодной воды у жителей шести домов по улице Торпедо: