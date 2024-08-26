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Жители шести домов в Воронеже останутся без воды 27 августа

Сотрудники водоканала будут менять пожарный гидрант.

В Воронеже в доме № 37а по улице Торпедо РВК-Воронеж проведет плановые работы завтра, 27 августа. С 9:30 до 15:00 специалисты водоканала будут менять пожарный гидрант. В это время не будет холодной воды у жителей шести домов по улице Торпедо:

№№ 37а, 43, 43/1, 43/2, 43 г, 43д.

В пресс-службе РВК-Воронеж напомнили, что после работ вода на некоторое время может изменить цвет.

— Так как трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, то они моментально покрываются тонким слоем ржавчины. Важно, что сама вода по биологическому и химическому составам безвредна.

ЖКХ