Жители шести домов в Воронеже останутся без воды 27 августа

В Воронеже в доме № 37а по улице Торпедо РВК-Воронеж проведет плановые работы завтра, 27 августа. С 9:30 до 15:00 специалисты водоканала будут менять пожарный гидрант. В это время не будет холодной воды у жителей шести домов по улице Торпедо:
№№ 37а, 43, 43/1, 43/2, 43 г, 43д.
В пресс-службе РВК-Воронеж напомнили, что после работ вода на некоторое время может изменить цвет.
— Так как трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, то они моментально покрываются тонким слоем ржавчины. Важно, что сама вода по биологическому и химическому составам безвредна.