«Лондон разрушится»: «мальчик-Ванга» из России сделал пугающие предсказания на конец года

Выяснилось, что Саша каким-то образом «видел» смерть одного из соседей. «В тот момент наш сосед пытался доползти до двери, у него случился сердечный приступ, и он умирал. Когда человек умер и в деревне собрались люди, Саша был абсолютно спокоен, говорил: “Не переживайте, эта пришла, тот пришел,” и называл имена умершей жены и родителей соседа. Мы не знали этих имен, так как недавно переехали в деревню. А местные жители были потрясены. После этого к Саше стали обращаться за помощью», — поделилась мама.