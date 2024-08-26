«Лондон разрушится»: «мальчик-Ванга» из России сделал пугающие предсказания на конец года

Его мама, у которой сын лишился зрения сразу после рождения, записывает его предсказания.
По словам матери, всё, что предсказывает её сын, сбывается. В этот раз Саша поделился пророчествами о судьбах не только отдельных людей, но и для всей страны. Он убежден, что в следующем месяце настанут тяжелые времена, и общество должно подготовиться к серьезным потрясениям.
«В середине сентября будет пять или шесть дней, когда у людей ничего не будет получаться. Все будут ходить мрачные и подавленные. Это состояние продлится шесть дней, а когда оно закончится, начнется октябрь», — рассказал он.
Также Саша предсказывает значительные перемены на мировой арене. По его словам, к концу года события могут развернуться неожиданным образом. Как известно, в ноябре состоятся президентские выборы в США, и от того, каким курсом пойдет новая политика, может зависеть будущее всего мира. Так что мальчик, вполне возможно, и прав.
Некие силы подсказывают юному пророку, что глобальные проблемы в мире прекратятся уже скоро.
«Закончится где-то в районе ноября или декабря этого года. Не могу сказать точно, но могу примерно сказать, что в этот день должно произойти и в каком году это будет», — рассказал Саша в эфире НТВ.
Отдельное внимание мальчик-пророк уделил столице Великобритании, уверенно предсказывая значительные перемены, которые будут скорее негативными.
«Лондон не затопит, он просто рассыплется. Все здания, которые там стоят, включая самые известные, могут вдруг разрушиться», — предупреждает Саша.
Интересно, что сама мама Саши не считает, что у её сына есть экстрасенсорные способности. По её мнению, мальчик, потеряв зрение, стал более чувствительным к окружающему миру и способен воспринимать его глубже, чем другие.
Елена Филимонова заметила необычный дар своего сына много лет назад, когда в их деревне умирал мужчина. В этот момент Саша внезапно начал плакать и кричать, что умирает ребёнок. Впоследствии взрослые узнали печальную новость.
Выяснилось, что Саша каким-то образом «видел» смерть одного из соседей. «В тот момент наш сосед пытался доползти до двери, у него случился сердечный приступ, и он умирал. Когда человек умер и в деревне собрались люди, Саша был абсолютно спокоен, говорил: “Не переживайте, эта пришла, тот пришел,” и называл имена умершей жены и родителей соседа. Мы не знали этих имен, так как недавно переехали в деревню. А местные жители были потрясены. После этого к Саше стали обращаться за помощью», — поделилась мама.