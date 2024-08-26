26 августа в Татарстане ожидается до +27 градусов

Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27°, а минимальная температура ночью с понедельника по вторник будет варьироваться от +8 до +13°.
В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Сегодня на территории Республики Татарстан ожидается потепление до +27°. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27°, а минимальная температура ночью с понедельника по вторник будет варьироваться от +8 до +13°.
В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.