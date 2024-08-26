На 30% выполнен капремонт путепровода на Батарейной в Иркутске

В скором времени на объекте проведут проектную отметку балок на шестой опоре, у седьмой готовится устройство габионов и их укрепление. Что касается третьей и четвертой то, там создали каркасы для свай. Также планируется переключение кабелей. После выполнения перечисленных манипуляций, фокус переключится на обустройство фундамента для двух опор.