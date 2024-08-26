На 30% выполнен капремонт путепровода на Батарейной в Иркутске

В Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода на станции Батарейной. Работы уже выполнены на 30%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, сейчас на объекте ведется ремонт первой, шестой, пятой и седьмой опор. Также работы продолжаются на четвертой и второй.
— Все мероприятия, которые проводим на путях, согласованы. Предприятие предоставляет нам технологические «окна», что позволяет выполнить необходимые задачи непосредственно на железной дороге, — отметил руководитель подрядной организации Андрей Пономарев.
В скором времени на объекте проведут проектную отметку балок на шестой опоре, у седьмой готовится устройство габионов и их укрепление. Что касается третьей и четвертой то, там создали каркасы для свай. Также планируется переключение кабелей. После выполнения перечисленных манипуляций, фокус переключится на обустройство фундамента для двух опор.
Также на участке проведут благоустройство. Поставят бордюрный камень и новые тротуары. Работы по контракту должны завершить до конца строительного сезона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что до 10 сентября в областном центре будет ограничено движение по дублеру улицы Ширямова. На участке проведут ремонтные работы трубопровода.