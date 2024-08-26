«Дефицита красавчиков в нашем кино уж точно нет»

Один из самых востребованных актеров Артем Ткаченко не жалуется на отсутствие работы, не рвется в Голливуд, исправно ходит на кастинги в России и не планирует сесть в кресло режиссера. Пока у него просто нет тяги к этой профессии, но не исключено, что когда-то она появится. На прошедшем в конце августа в Калининграде кинофестивале «Короче» Артем Ткаченко дебютировал в качестве члена жюри. В перерыве между просмотров фильмов начинающих кинематографистов артист поговорил с «Известиями».
— Пишут, у вас аж девять картин в этом году.
— Не факт, возможно, их меньше. Все на разных стадиях готовности. Что-то уже на выпуске, что-то временно заморожено, где-то у меня небольшая роль, которая заняла один съемочный день. Но проектов действительно немало.
— Вы себя чувствуете востребованным артистом?
— В целом да. Мне активно предлагают роли, и что самое важное — разноплановые. Скучать без работы не приходится (смеется).
— Часто отказываетесь от работы?
— Иногда. Когда сценарий неинтересный или уже нечто подобное играл. Отказываюсь, когда предлагают не роль, а какую-то биодекорацию. Не хочу быть биодекорацией!
— Говорят, что в кино сейчас ситуация так складывается, что работы всем хватит. Снимаются даже те, кого никогда не снимали. Конкуренцию ощущаете?
— Конечно, конкуренция очень чувствуется, потому что талантливых артистов у нас достаточно много. Я, как и многие мои коллеги, хожу на кастинги. Не всегда выбирают меня. Это нормально в нашем творческом процессе.
— Кастинг-директоры жалуются, что им сложно найти красивых артистов. Вы входите в небольшой список сердцеедов. А кто еще в этом топе, вам известно?
— Не знаю, кто в таком списке, но мне кажется, участников точно достаточно. Не сто человек, конечно. Да и «красавчик» — странное определение. Кто это такой? Навскидку назову вам тех коллег, кого я считаю красивыми: Максим Матвеев, Володя Яглыч, Рома Маякин, Ваня Стебунов. Это я назвал только актеров своего возраста. А есть еще 30-летние харизматичные мужчины. Дефицита красавчиков в нашем кино уж точно нет.
— В каком амплуа видят вас режиссеры чаще всего? Каких героев предлагают?
— На самом деле нет никаких правил и стереотипов. Мне предлагают очень разных героев — и психопатов, и романтиков, и убийц, и детективов, и героев-любовников. В том числе много исторических персонажей — «Союз спасения», «Казанова в России», сейчас снимается «Александр Первый», где я играю Платона Зубова, скоро приступлю к работе в сериале «Князь Андрей». Это все исторические персонажи.
— А хочется такую роль, чтобы у персонажа было развитие, новые сезоны, ремейки? Свои «Ёлки»?
— Во-первых, для меня это скучно, никогда не гнался за такими ролями. Во-вторых, у меня такой проект, который мне действительно интересен и важен, есть. Сейчас будет сниматься третий сезон «Вампиров средней полосы», в котором вновь появится мой Жан Иванович. Этого мне достаточно. Съемки еще не начались, но сценарий уже написан и сейчас сводятся графики актеров. Но и этот сериал, как мне кажется, не надо сильно растягивать. Третий сезон — это всё еще интересно, но вот если будет седьмой или восьмой — уже не знаю.
— Появятся новые персонажи?
— Надеюсь. Остальные герои останутся те же.
— Чем зацепил сериал нашего зрителя?
— Совершенно точно не вампирами, а тем, что он понятен каждому зрителю. Это сериал про простые вещи — ответственность, уют, семью, любовь. Он про хороших людей, пусть даже и вампиров.
— Вы вошли в жюри фестиваля «Короче». Как судите?
— Смотреть хорошее кино — это удовольствие, но смотреть кино в таком количестве — уже работа. Стараюсь оценивать работы не с профессиональной точки зрения, а со зрительской, в первую очередь прислушиваясь к своему сердцу.
— Некоторые актеры пробуют себя в качестве режиссеров. Свои короткометражки на «Короче» привозили Максим Матвеев, Паулина Андреева, Маруся Фомина. У вас нет желания встать за камеру?
— Если у них есть желание, уверенность в том, что они делают, есть талант — пусть. А у меня просто нет пока тяги к режиссуре. Может, когда-то она появится. Сейчас мне вполне хватает актерской профессии, а дальше посмотрим.
— В Калининграде появилась киностудия, которая активно развивается. На Балтику всё чаще приезжают снимать, здесь создаются условия, есть естественные декорации, интересные локации.
— Я и сам здесь снимался, в сериале «Преступление». Кстати, сейчас запустился новый проект «Где снимали». В нем актеры рассказывают и показывают основные кинематографические места в одном из российских городов. Мне нужно было представить Калининградскую область. Видимо, выбрали именно меня потому, что я отсюда родом. И мне самому было очень интересно поучаствовать в этом проекте.
Вообще, в Калининграде снималось множество проектов: «Встреча на Эльбе», «Любовь в Кенигсберге», «Разведчики», «На пути в Берлин», «Весна на Одере», «Судьба человека», из недавних — сериал «ГДР». Этот регион уникален, здесь столько интересных мест, что можно снимать абсолютно всё: исторические фильмы, военные, приключенческие и даже, наверное, что-то космическое, пейзажи Балтийской и Куршской косы для этого тоже подойдут.
Прекрасно, что регионы начинают активно развивать кинопроизводство. Кроме того что на этом можно заработать, так это еще и прекрасная возможность сделать абсолютно разные города и даже небольшие поселки привлекательными для туризма. Да и рабочие места появляются. Редкий человек не любит кино. Быть причастными к творческому процессу, сняться в массовке всегда интересно. Не без издержек, конечно. Если вдруг фильм снимают ночью во дворе, горит яркий прибор — это беспокоит жителей. Или какая-то перестрелка мешает спать. Разное бывает. Но в целом люди очень позитивно относятся к этому.
— В регионе много интересных мест для съемок. Сейчас старые замки, форты постепенно восстанавливаются. А в вашем детстве это были руины, по которым интересно лазать.
— Да, и мы с ребятами ездили на Бальгу, собирали там гильзы времен войны. Это один из средневековых рыцарских замков на Балтийском заливе. Детство у нас, можно сказать, было очень кинематографичным — среди замков и фортов.
— Некоторые искали приключения в раскопках. Потом найденное, времен Восточной Пруссии, продавали в антикварных лавках.
— О нет, копателем я никогда не был. У меня было настоящее мальчишеское детство — с драками, с тарзанками, с походами и прыганьем с моста в реку. Как в «Бриллиантовой руке»: трусы на палку, — потому что ты только что купался — и идешь домой. Жаль, что у моих детей уже такого не будет. Они в основном живут в городе, а там всё по-другому. Но у нас есть дача, где они тоже могут проводить беззаботно время.
— В вашей фильмографии есть работа в международном проекте — «Эбигейл». Сейчас предложения не поступают?
— Проект «Эбигейл» снимался в Москве, это российское кино, которое делали вместе с американскими партнерами. И по договору все актеры должны были играть на английском языке. Фильм планировали продавать на Запад. Правда, потом нас всё равно переозвучили иностранные актеры дубляжа. Честно говоря, сам до сих пор не понимаю, зачем всё это было.
— Вы стремитесь в Голливуд?
— Нет. Никогда такого желания не было, и язык у меня не на том уровне, чтобы стремиться в Голливуд. Куда мне стремиться за каким-то журавлем, когда у меня синица в руках?! У меня в России всё замечательно — есть работа и на родном языке могу ее делать, что для меня очень важно.
А если говорить о работе за рубежом, то я неоднократно снимался в Польше, во Франции. Но на Западе нашим актерам в основном предлагают играть русских.
— В отечественной киноиндустрии наблюдается бум на сказки. Нет ли желания попробовать себя в качестве сказочного персонажа?
— Конечно, я обожаю сказки! В декабре в прокат выйдет фильм «Баба-яга спасает Новый год» с Людмилой Артемьевой в главной роли. Я играю лавочника. Он не просто продавец, а торговец в сказочной лавке. У меня отличный образ, получилось очень смешно. Ничего подобного я еще не играл. Получил колоссальное удовольствие от съемок.
Это всё делается, чтобы мы вместе с детьми пошли в кинотеатр и, глядя на экран, они бы кричали: «Это папа, папа!» А я в этот момент буду счастлив.
А бум на сказки объясним. На взрослые фильмы ходят только родители. А сказки родители смотрят вместе детьми. Для продюсеров, кинокомпаний, кинотеатров семейное кино, конечно, прибыльнее. Давно пора было обратить внимание на детское кино. Я рос на советских фильмах Роу, Птушко. Сейчас и у наших детей появился шанс тоже расти на сказках. Сейчас это поколение склеек и быстрого монтажа, веселых картинок. Поэтому «Иван да Марья» или «Морозко» им смотреть неинтересно. Нужно что-то свежее.
Мне нравился фильм «Приключение Маши и Вити», а мои дети его не поняли. Зато я им показывал «Белый Бим Черное ухо», и старший сын в девять лет просидел перед экраном как вкопанный, смотрел не отрываясь.
— Это тяжелое кино.
— Тяжелое. И там нет экшена, супермонтажа. Только игра актеров. Великий Вячеслав Тихонов и собака.
— Сейчас начинаются съемки спортивной драмы «Шахматы». Картина должна сниматься не только в России, но и в Китае. Кого вы в фильме играете?
— Пока не определились. У меня были пробы на две роли. Если съемки будут в Китае, то я с превеликим удовольствием туда поеду. В любом случае в планах что-то любопытное. Побывать в Китае — моя мечта.