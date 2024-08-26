«Дефицита красавчиков в нашем кино уж точно нет»

— Во-первых, для меня это скучно, никогда не гнался за такими ролями. Во-вторых, у меня такой проект, который мне действительно интересен и важен, есть. Сейчас будет сниматься третий сезон «Вампиров средней полосы», в котором вновь появится мой Жан Иванович. Этого мне достаточно. Съемки еще не начались, но сценарий уже написан и сейчас сводятся графики актеров. Но и этот сериал, как мне кажется, не надо сильно растягивать. Третий сезон — это всё еще интересно, но вот если будет седьмой или восьмой — уже не знаю.