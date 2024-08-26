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Башкирия признана одним из самых комфортных регионов России

Башкирия стала лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по развитию малых городов и исторических поселений».

Источник: Башинформ

Итоги подвели на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в эти дни в Калуге. Наградили лучших по итогам пятилетней работы.

«Приятно, что Башкортостан вошел в их число. Нам действительно есть чем гордиться, — написал на своей странице в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Башкортостан занимает 3-е место в стране по количеству победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — 29 проектов за пять лет. Это позволило нам привлечь на благоустройство 4 млрд рублей из федерального бюджета».

Всего за последние пять лет благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 683 общественные территории, в этом году в работе — еще более 120.

«Мы привели в порядок парки, набережные в разных городах республики, вдохнули новую жизнь в общественные пространства, наполнили их новыми смыслами, — отметил Глава региона. — У нас получилось создать новые точки притяжения, которые радуют местных жителей и гостей. Благодарю Институт развития городов и сел Башкортостана, министерство ЖКХ республики, неравнодушных жителей и всех, кто причастен к этой победе».