Башкирия признана одним из самых комфортных регионов России

Итоги подвели на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в эти дни в Калуге. Наградили лучших по итогам пятилетней работы.
«Приятно, что Башкортостан вошел в их число. Нам действительно есть чем гордиться, — написал на своей странице в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Башкортостан занимает 3-е место в стране по количеству победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — 29 проектов за пять лет. Это позволило нам привлечь на благоустройство 4 млрд рублей из федерального бюджета».
Всего за последние пять лет благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 683 общественные территории, в этом году в работе — еще более 120.
«Мы привели в порядок парки, набережные в разных городах республики, вдохнули новую жизнь в общественные пространства, наполнили их новыми смыслами, — отметил Глава региона. — У нас получилось создать новые точки притяжения, которые радуют местных жителей и гостей. Благодарю Институт развития городов и сел Башкортостана, министерство ЖКХ республики, неравнодушных жителей и всех, кто причастен к этой победе».