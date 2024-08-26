Башкирия признана одним из самых комфортных регионов России

«Приятно, что Башкортостан вошел в их число. Нам действительно есть чем гордиться, — написал на своей странице в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Башкортостан занимает 3-е место в стране по количеству победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — 29 проектов за пять лет. Это позволило нам привлечь на благоустройство 4 млрд рублей из федерального бюджета».