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Hainan Airlines запустила прямой рейс Москва — Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Hainan Airlines в понедельник запустила маршрут, связывающий российскую столицу с городом Хайкоу, административным центром китайской островной провинции Хайнань. Об этом авиакомпания сообщила в социальной сети «Вэйбо».

Источник: Reuters

Продолжительность полета из Хайкоу в Москву (рейс HU765) составляет 10 часов 10 минут. Полет из Москвы в Хайкоу (рейс HU766) займет 9 часов 35 минут. Самолеты будут курсировать между аэропортами Шереметьево и аэропортом Хайкоу Мэйлань по понедельникам, средам и субботам.

Как сообщило ранее агентство Синьхуа, отдых в провинции Хайнань этим летом пользуется популярностью среди российских туристов. По его сведениям, рост интереса к острову у отдыхающих из России прежде всего обусловлен такими факторами, как удобный безвизовый режим, современная инфраструктура.

Авторы агентства ссылаются на данные Департамента туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайнаня, согласно которым в первом полугодии въездной турпоток на остров превысил 495 тыс. человек, увеличившись в годовом исчислении более чем в 3,5 раза. В том числе из РФ прибыло порядка 49,3 тыс. туристов — в 13 раз больше, чем за аналогичный прошлогодний период.