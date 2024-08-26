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ФАС возбудила второе дело против издательства «Просвещение»

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело в отношении издательства «Просвещение», сообщили в пресс-службе ведомства. ФАС усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории.

Источник: РИА "Новости"

«Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории. АО “Издательство “Просвещение” занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10−11 классов”, — отметили в ФАС.

Там пояснили, что по итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию.

«Служба возбудила в отношении издательства “Просвещение” дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф», — указали в пресс-службе.

Ранее ФАС возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

образование
ФАС