ФАС возбудила второе дело против издательства «Просвещение»

«Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории. АО “Издательство “Просвещение” занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10−11 классов”, — отметили в ФАС.
Там пояснили, что по итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию.
«Служба возбудила в отношении издательства “Просвещение” дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф», — указали в пресс-службе.
Ранее ФАС возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. В настоящее время оно находится на рассмотрении.