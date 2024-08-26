В Перми на территории ПГНИУ восстановят еще одно историческое здание

Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликовала Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Здание на ул. Генкеля, 4 построили в 1910-е годы для размещения в квартирах и комнатах преподавателей Пермского университета. Его площадь составляет 931 кв. метр. Экспертизу проводили в сентябре-октябре 2023 года.