В Перми на территории ПГНИУ восстановят еще одно историческое здание

В Перми получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проект реставрации двухэтажного здания на ул. Генкеля, 4. Историческое здание находится на территории кампуса ПГНИУ.
Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликовала Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Здание на ул. Генкеля, 4 построили в 1910-е годы для размещения в квартирах и комнатах преподавателей Пермского университета. Его площадь составляет 931 кв. метр. Экспертизу проводили в сентябре-октябре 2023 года.
Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Корпус естественно-научного института, где работали ученые ПГУ» включит демонтаж пристроя, ремонт кирпичной кладки и кровли, замену деревянных балок и другие виды работ.
Восстановление исторического облика включит восстановление утраченных балконов на главном и двором фасадах, кирпичных вентшахт с выводом выше кровли здания.
Объект культурного наследия поставили на государственную охрану распоряжением губернатора Пермской области № 713-р от 5 декабря 2000 года.
В классическом университете Перми началась реставрация двух корпусов на ул. Генкеля, 7 и 7А. Там отреставрируют фасады, входные группы, крыши, а также сделают архитектурную подсветку.