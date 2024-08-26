В Подмосковье началась кампания по вакцинации от гриппа

В поликлиники региона уже поставили отечественную вакцину. Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врачи проведут осмотр и направят на прививку. Записаться на прием можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.