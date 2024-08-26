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В Подмосковье началась кампания по вакцинации от гриппа

Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что всего планируется привить около 4,5 млн жителей региона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Кампания по вакцинации против гриппа началась в Московской области. Всего планируется привить около 4,5 млн жителей, в том числе 1 млн детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка, осенью начинается подъем простудных заболеваний, поэтому прививаться нужно уже сейчас, чтобы сформировался иммунитет.

В поликлиники региона уже поставили отечественную вакцину. Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врачи проведут осмотр и направят на прививку. Записаться на прием можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

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