В Подмосковье началась кампания по вакцинации от гриппа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Кампания по вакцинации против гриппа началась в Московской области. Всего планируется привить около 4,5 млн жителей, в том числе 1 млн детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
По словам министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка, осенью начинается подъем простудных заболеваний, поэтому прививаться нужно уже сейчас, чтобы сформировался иммунитет.
В поликлиники региона уже поставили отечественную вакцину. Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Врачи проведут осмотр и направят на прививку. Записаться на прием можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.