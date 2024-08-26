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На Красноярском водохранилище появится рекреационный центр с пляжем

На Красноярском водохранилище в Новоселово обустроят туристско-рекреационный центр с пляжем.

Источник: AP 2023

Он будет называться «Центр Енисея». На это выделили 28,6 млн рублей. Тендер на обустройство появился на госзакупках.

В документах указано, что на территории центра появится пикниковая зона с мангалом и уличной мебелью, зона сервиса с мусорными контейнерами, туалетами, раздевалками и точкой проката. Также там обустроят зону отдыха с шезлонгами и навесами. На территории установят спасательную вышку, площадку для волейбола и информационную зону.

Все работы подрядчик должен завершить до 9 декабря 2024 года. Подать заявки на участие в аукционе можно до 4 сентября. Победителя выберут 6 сентября.

строительство