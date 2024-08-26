На Красноярском водохранилище появится рекреационный центр с пляжем

В документах указано, что на территории центра появится пикниковая зона с мангалом и уличной мебелью, зона сервиса с мусорными контейнерами, туалетами, раздевалками и точкой проката. Также там обустроят зону отдыха с шезлонгами и навесами. На территории установят спасательную вышку, площадку для волейбола и информационную зону.