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Полчища комаров шокировали жителей и гостей Таганрога

Очередное нашествие зеленых комаров произошло в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Полчища зеленых комаров в очередной раз удивили жителей и гостей Таганрога. Сейчас очевидцы публикуют фотографии и видео в социальных сетях, а также активно обсуждают происходящее.

Так, например, интерес интернет-пользователей вызвала съемка, сделанная поздно вечером. На кадрах видно, что окно частного дома оказалось полностью облеплено налетевшими насекомыми.

Кроме этого, тучи комаров в воздухе видели в разных районах города. Двукрылые цепляются на стены и стекла, кружатся вокруг фонарей и просто лежат на земле.

Таганрожцы отмечают, что видят подобное ежегодно. Речь идет о зеленых комарах-звонцах, они безвредны для человека и питаются только нектаром и медвяной росой. Некоторые используют их для прикорма рыбы.