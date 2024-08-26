Полчища комаров шокировали жителей и гостей Таганрога

Полчища зеленых комаров в очередной раз удивили жителей и гостей Таганрога. Сейчас очевидцы публикуют фотографии и видео в социальных сетях, а также активно обсуждают происходящее.
Так, например, интерес интернет-пользователей вызвала съемка, сделанная поздно вечером. На кадрах видно, что окно частного дома оказалось полностью облеплено налетевшими насекомыми.
Кроме этого, тучи комаров в воздухе видели в разных районах города. Двукрылые цепляются на стены и стекла, кружатся вокруг фонарей и просто лежат на земле.
Таганрожцы отмечают, что видят подобное ежегодно. Речь идет о зеленых комарах-звонцах, они безвредны для человека и питаются только нектаром и медвяной росой. Некоторые используют их для прикорма рыбы.