Часть омичей проведет последний летний день без воды

В понедельник, 26 августа 2024 года, АО «Росводоканал Омск» анонсировало отключение воды на последний летний день, 31 августа 2024 года, который, к тому же приходится на субботу. Обозначено, что подача коммунального блага прекратится в части Центрального округа города в период с 11 до 17 часов указанного числа на фоне необходимости провести ремонтные работы на участке водопровода по адресу Краснофлотская, 8. В общей сложности в перечне подпадающих под отключение объектов значится 26 домов.
В наибольшей степени отключение затронет улицу Сенную, где временно подача воды прекратится в домах №№ 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38 и 40.
Также в указанный период коммунального блага не будет в стенах госпиталя для ветеранов войн по Гагарина, 28, административного здания по Гагарина, 8/2, а также здании по Гагарина, 32/1, где размещаются некоторые департаменты администрации города Омска. Еще два объекта расположены на улице Карла Либнехта: речь идет о высотках под номерами 33 и 35.
Наряду с этим, отключение затронет жилые дома по Чехова, 3; Краснофлотской 15 и административные здания по Щербанева, 35; Краснофлотской 8, Краснофлотской 24, Краснофлотской 33 и Краснофлотской 33/1.
Еще пять объектов расположены в Газетном переулке: это дома №№ 1, 3, 6/1, 6 и 6а.