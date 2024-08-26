Часть омичей проведет последний летний день без воды

В понедельник, 26 августа 2024 года, АО «Росводоканал Омск» анонсировало отключение воды на последний летний день, 31 августа 2024 года, который, к тому же приходится на субботу. Обозначено, что подача коммунального блага прекратится в части Центрального округа города в период с 11 до 17 часов указанного числа на фоне необходимости провести ремонтные работы на участке водопровода по адресу Краснофлотская, 8. В общей сложности в перечне подпадающих под отключение объектов значится 26 домов.