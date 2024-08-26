В Красноярске специалисты назвали качественную сметану

Было закуплено 8 образцов сметаны, которые проверили на массовую долю жира и белка, содержание крахмала, сорбиновой и бензойной кислоты, растительных жиров в жировой фазе стеринов. Также сметану проверили на наличие кишечной палочки, сальмонеллу, стафилококк, дрожжи и плесень.