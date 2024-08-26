Олбани
+17°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске специалисты назвали качественную сметану

Однако большая часть исследованных марок сметаны производится с нарушениями.

Источник: Freepik

Специалисты красноярского Центра стандартизации проверили сметану. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Было закуплено 8 образцов сметаны, которые проверили на массовую долю жира и белка, содержание крахмала, сорбиновой и бензойной кислоты, растительных жиров в жировой фазе стеринов. Также сметану проверили на наличие кишечной палочки, сальмонеллу, стафилококк, дрожжи и плесень.

Как отметили специалисты, только 2 из 8 образцов кисломолочного продукта, а именно сметана марок «Нарада» и «Выбор семьи» успешно прошли проверку.

В других марках сметаны находили нарушения, например, заниженное содержание жира, крахмал, наличие дрожжей и т. п. недостатки. Часть производителей неправильно маркировали товар.

Ранее сообщалось о том, что в блинах была обнаружена кишечная палочка.