В Красноярске специалисты назвали качественную сметану

Специалисты красноярского Центра стандартизации проверили сметану. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Было закуплено 8 образцов сметаны, которые проверили на массовую долю жира и белка, содержание крахмала, сорбиновой и бензойной кислоты, растительных жиров в жировой фазе стеринов. Также сметану проверили на наличие кишечной палочки, сальмонеллу, стафилококк, дрожжи и плесень.
Как отметили специалисты, только 2 из 8 образцов кисломолочного продукта, а именно сметана марок «Нарада» и «Выбор семьи» успешно прошли проверку.
В других марках сметаны находили нарушения, например, заниженное содержание жира, крахмал, наличие дрожжей
Ранее сообщалось о том, что в блинах была обнаружена кишечная палочка.