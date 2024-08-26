Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в последние дни августа, а также 1 и 2 сентября

Как следует из обзора, на этой неделе будет преобладать антициклональный характер погоды: переменная облачность, без существенных осадков, с большими контрастами суточными температур.
«Лишь
По предварительным расчетам,
Там добавили, что прогноз ежедневно уточняется.
Погоду в регионе в ближайшие сутки будет определять область повышенного давления, ночью под воздействием слабовыраженного холодного фронта местами пройдут небольшие дожди.
Во вторник, 27 августа, удержится переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северной четверти: ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6−11, в горах и низинах — до 3 выше нуля, днем — 18−23.
Непосредственно в Челябинске без существенных осадков. Температура воздуха 27 августа ночью плюс 8−10, днем — 20−22 градуса.