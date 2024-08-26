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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в последние дни августа, а также 1 и 2 сентября

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в последние дни августа, а также 1 и 2 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +16°

Как следует из обзора, на этой неделе будет преобладать антициклональный характер погоды: переменная облачность, без существенных осадков, с большими контрастами суточными температур.

«Лишь 29—30 августа погоду испортит ложбина северного циклона, после прохождения кратковременных дождей постепенно будет распространяться холодная воздушная масса», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.

По предварительным расчетам, 1—2 сентября ожидается умеренно теплая погода, в ночные и утренние часы прохладно — всего плюс 5−10, днем потеплеет до 15−20 градусов, преимущественно без осадков.

Там добавили, что прогноз ежедневно уточняется.

Погоду в регионе в ближайшие сутки будет определять область повышенного давления, ночью под воздействием слабовыраженного холодного фронта местами пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 27 августа, удержится переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северной четверти: ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6−11, в горах и низинах — до 3 выше нуля, днем — 18−23.

Непосредственно в Челябинске без существенных осадков. Температура воздуха 27 августа ночью плюс 8−10, днем — 20−22 градуса.