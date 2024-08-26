Экс-зампрокурора области Любовь Кузьменок добавила к жалобе на приговор еще 100 листов

В Ленинский райсуд Барнаула поступила дополнительная апелляционная жалоба от бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Теперь сторона обвинения должна изучить ее и до 28 августа предоставить возражения, только после этого дело направят в Алтайский краевой суд.
Приговором суда в конце июня 2024 года Кузьменок осуждена за получение взятки в особо крупном размере к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 5 миллионов рублей. Также ее лишили классного чина «государственный советник юстиции 3-го класса» и запретили 5 лет занимать государственные должности.
Адвокаты осужденной подали апелляционную жалобу, срок подачи возражений на нее истекал 23 августа.
— Осужденная Кузьменок направила в суд дополнительную жалобу на приговор от 25.06.2024, в связи с этим срок на подачу возражений продлен до 28 августа, — сообщили в Ленинском райсуде Барнаула.
Дело против бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок возбудили в феврале 2022 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). В конце апреля Следственным комитетом РФ она была объявлена в международный розыск, а 1 июня Басманным райсудом г. Москвы ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее экстрадиции на территорию России. 27 июня 2022 года экс-зампрокурора была задержана в Москве.
В декабре 2022 Любовь Кузьменок конвоировали в Новосибирск и поместили в СИЗО-1.
В октябре 2023 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по ходатайству Генпрокуратуры России определил территориальную подсудность для рассмотрения ее уголовного дела в Ленинский районный суд г. Барнаула, куда оно поступило в январе 2024 года.
Обвинение бывшему высокопоставленному работнику прокуратуры было предъявлено в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК).
Ранее мы писали, что в Новосибирске федерального судью признали виновным во взяточничестве, а вот бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец легко отделался — его освободили от наказания.
Евгений БУЛГАКОВ.