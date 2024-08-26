Экс-зампрокурора области Любовь Кузьменок добавила к жалобе на приговор еще 100 листов

Дело против бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок возбудили в феврале 2022 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). В конце апреля Следственным комитетом РФ она была объявлена в международный розыск, а 1 июня Басманным райсудом г. Москвы ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее экстрадиции на территорию России. 27 июня 2022 года экс-зампрокурора была задержана в Москве.