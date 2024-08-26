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Траву покосили во всех районах Иркутска в выходные

Также на более 30 улицах провели уборку автодорог и тротуаров.

Источник: Комсомольская правда

В областном центре дорожники продолжают следить за порядком на улицах города. На минувших выходных рабочие провели покос травы во всех районах Иркутска. Об этом сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

— В летний период на всех пространствах косим траву. Для этого используем ручной инструмент и спецмашины, — поделился руководитель Иркутского Автодора Василий Ефремов.

За два дня дорожники привели в порядок почти сотню улиц. На части участков покосили траву, очистили занудные карманы, тротуары, остановки. Также проводилась сухая и влажная уборка автодорог и пешеходных зон.