Траву покосили во всех районах Иркутска в выходные

В областном центре дорожники продолжают следить за порядком на улицах города. На минувших выходных рабочие провели покос травы во всех районах Иркутска. Об этом сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
— В летний период на всех пространствах косим траву. Для этого используем ручной инструмент и спецмашины, — поделился руководитель Иркутского Автодора Василий Ефремов.
За два дня дорожники привели в порядок почти сотню улиц. На части участков покосили траву, очистили занудные карманы, тротуары, остановки. Также проводилась сухая и влажная уборка автодорог и пешеходных зон.