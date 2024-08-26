Инцидент на борту: пассажир рейса из Красноярска сходил в туалет и сильно пожалел

Сотрудниками транспортной полиции в отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).