Инцидент на борту: пассажир рейса из Красноярска сходил в туалет и сильно пожалел

Житель Хакассии 48-летний мужчина в нарушение установленных правил полета курил в туалетной комнате самолета, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
За аналогичное правонарушение сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте привлечен к административной ответственности 54-летний приморец, куривший в туалетной комнате авиалайнера, следующего по маршруту «Петропавловск-Камчатский-Владивосток».
Сотрудниками транспортной полиции в отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).