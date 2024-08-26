Олбани
+17°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инцидент на борту: пассажир рейса из Красноярска сходил в туалет и сильно пожалел

Сотрудниками Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте привлечен к административной ответственности авиапассажир, следующий в город Хабаровск из Красноярска рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Источник: Freepik

Житель Хакассии 48-летний мужчина в нарушение установленных правил полета курил в туалетной комнате самолета, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

За аналогичное правонарушение сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте привлечен к административной ответственности 54-летний приморец, куривший в туалетной комнате авиалайнера, следующего по маршруту «Петропавловск-Камчатский-Владивосток».

Сотрудниками транспортной полиции в отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).