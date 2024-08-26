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В Красноярске назначили нового начальника транспортной полиции

Им стал полковник полиции Дмитрий Федосеев.

Назначен новый начальник Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России, им стал полковник полиции Дмитрий Федосеев. Нового руководителя личному составу, а также подчиненным линейным подразделениям представил замначальника УТ МВД России по СФО полковник полиции Александр Черкавский.

Службу в полиции Дмитрий Федосеев начал в октябре 2000 года. У него два высших образования, окончил Красноярскую государственную технологическую академию и СибЮИ МВД России.

Награжден медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней.