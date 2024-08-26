В Красноярске назначили нового начальника транспортной полиции

Назначен новый начальник Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России, им стал полковник полиции Дмитрий Федосеев. Нового руководителя личному составу, а также подчиненным линейным подразделениям представил замначальника УТ МВД России по СФО полковник полиции Александр Черкавский.
Службу в полиции Дмитрий Федосеев начал в октябре 2000 года. У него два высших образования, окончил Красноярскую государственную технологическую академию и СибЮИ МВД России.
Награжден медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней.