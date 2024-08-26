В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов сообщил о том, что в регион поступила первая партия вакцины от гриппа — сейчас насчитывается примерно 420 000 доз.
«За прошедшую неделю привито около 73 тысяч человек», — рассказал он.
По словам вакцинолога региона Татьяны Ивлевой, прививку лучше ставить в период с сентября по ноябрь, чтобы к началу эпидемического сезона организм успел наработать достаточное количество антител.
Напомним, что ФНС банкротит аптеку федеральной сети в Новосибирске.