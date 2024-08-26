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В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

Первая партия вакцины от гриппа поступила в регион.

Источник: Сиб.фм

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов сообщил о том, что в регион поступила первая партия вакцины от гриппа — сейчас насчитывается примерно 420 000 доз.

«За прошедшую неделю привито около 73 тысяч человек», — рассказал он.

По словам вакцинолога региона Татьяны Ивлевой, прививку лучше ставить в период с сентября по ноябрь, чтобы к началу эпидемического сезона организм успел наработать достаточное количество антител.

Напомним, что ФНС банкротит аптеку федеральной сети в Новосибирске.

здоровье