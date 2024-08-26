Сергей Кравчук поздравил с юбилеем ветерана труда

Любовь Павловна Яковлева родилась 25 августа 1924 в селе Усть-Каменка Новосибирской области. После окончания школы поступила в Московский экономический техникум статистики. Далее по распределению приехала в Хабаровск. С 1943 по 1979 работала в управлении Федеральной службы государственной статистики. Там поднялась по карьерной лестнице с должности переписчика до начальника отдела.