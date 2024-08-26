Сергей Кравчук поздравил с юбилеем ветерана труда

Любовь Павловна Яковлева родилась 25 августа 1924 в селе Усть-Каменка Новосибирской области. После окончания школы поступила в Московский экономический техникум статистики. Далее по распределению приехала в Хабаровск. С 1943 по 1979 работала в управлении Федеральной службы государственной статистики. Там поднялась по карьерной лестнице с должности переписчика до начальника отдела.
Поздравить пенсионерку также пришли Павел Троценко, председатель городского совета ветеранов войны и труда вооруженных сил правоохранительных органов и Иштван Брысин, заместитель мэра, председатель комитета по управлению Центральным районом.
Присутствующие пожелали бабушке долгих лет жизни, счастья, а также добрых друзей.
«Мы гордимся нашими ветеранами. Это “золотой фонд” Хабаровска, которым мы дорожим. За каждым представителем старшего поколения закреплены социальные работники, которые навещают их, приносят продукты, убираются в квартирах. Ветераны творили историю, работали на благо города», — сказал мэр краевой столицы Сергей Кравчук.