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Контактная сеть трамваев оборвалась на улице Блюхера в Новосибирске

Из-за ЧП образовалась пробка.

Источник: Комсомольская правда

Неполадки с контактной сетью трамваев случились в Новосибирске 26 августа. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в диспетчерской службе.

Движение из-за обрыва сети оказалось заблокированным на улице Блюхера. Там остановились шесть вагонов трамваев маршрутов № 8, 15 и 18. На месте работают специалисты.

Дозвониться до Горэлектротранспорта города КП — Новосибирск оперативно не удалось. В диспетчерской корреспонденту уточнили, что трамвай № 18 следует по привычному маршруту. По данным карты 2гис, а также городским сервисам, сейчас движение нормализовалось.

В прошлом году стало известно, что почти половина путепровода города нуждается в капитальном ремонте. Ранее КП-Новосибирск публиковала список улиц, где заменят дорожное полотно.