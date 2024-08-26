Контактная сеть трамваев оборвалась на улице Блюхера в Новосибирске

Дозвониться до Горэлектротранспорта города КП — Новосибирск оперативно не удалось. В диспетчерской корреспонденту уточнили, что трамвай № 18 следует по привычному маршруту. По данным карты 2гис, а также городским сервисам, сейчас движение нормализовалось.