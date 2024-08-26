Кинофестиваль «Короче» объявил победителей в Калининграде

В Калининграде завершился кинофестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Торжественная церемония закрытия и награждение победителей провели в Центральном парке города, под отрытым небом.
Лучшим фильмом конкурсной программы короткометражного кино назвали «Яблоки» режиссера Вари Маценовой. Это история о парне по имени Андрей, который по воле случая попадает в психиатрическую больницу. Как ни парадоксально, именно в этом месте он впервые в жизни находит настоящих друзей и получает шанс изменить свою жизнь…
Главный приз конкурса полнометражного дебютного кино достался драме Полины Кондратьевой «Чистый лист». В картине снялись Елена Лядова, Полина Цыганова, Дмитрий Куличков, Зинаида Ястржембская, Владислав Коноплев и другие актеры.
Главная героиня фильма — поэтически одаренная девушка Рита, которая только начинает поиск своего места в этом мире. Чтобы реализовать свои мечты и вырваться от отца, который начал диктовать Рите свои правила после смерти матери, Рита устраивается на работу сиделкой к дочери бывшей преподавательницы. Вера в себя поможет ей обрести независимость от окружающих людей и обстоятельств и пойти навстречу своей мечте.
Приз зрительских симпатий секции «Короче. Звезды» получил фильм «Придурок» Екатерины Аликиной. Это история о молодой швее Маше, которая снимает квартиру у вдовца Валерия, а тот чуть ли не каждый день к ней наведывается: в этой квартире он с любимой женой провел всю жизнь. Машу же его визиты только раздражают — пока Валерий не оказывается в беде. История о том, что одиночество — не приговор, а выбор, и нам решать, будем ли мы счастливы и любимы.
Кинофестиваль проходил с 20 по 25 августа. Секцию полнометражного дебютного кино оценивали актриса театра и кино Елизавета Боярская, актер, режиссер и продюсер Александр Робак, режиссер сценарист, продюсер Александр Котт, председателем жюри стал кинорежиссер, Народный артист РФ Алексей Учитель.
В жюри программы короткометражного кино вошли актеры Любовь Аксенова и Артем Ткаченко, режиссер, сценарист и продюсер Петр Тодоровский. Председателем жюри выступил продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский.