Кинофестиваль «Короче» объявил победителей в Калининграде

Приз зрительских симпатий секции «Короче. Звезды» получил фильм «Придурок» Екатерины Аликиной. Это история о молодой швее Маше, которая снимает квартиру у вдовца Валерия, а тот чуть ли не каждый день к ней наведывается: в этой квартире он с любимой женой провел всю жизнь. Машу же его визиты только раздражают — пока Валерий не оказывается в беде. История о том, что одиночество — не приговор, а выбор, и нам решать, будем ли мы счастливы и любимы.