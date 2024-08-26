Из-за энергодефицита хотят запретить майнинг на части Иркутской области

Сейчас в южной части Прибайкалья отмечают риски, связанные с энергопотреблением. Это связано с увеличившейся популярностью майнинга. Так с 2018 по 2023 год в Приангарье потребление энергии выросло на 21%. В ближайшие четыре года невозможно будет присоединить к электрическим сетям новые объекты.