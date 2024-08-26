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Из-за энергодефицита хотят запретить майнинг на части Иркутской области

Соответствующее письмо отправил губернатор Игорь Кобзев.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину письмо. Там говорится о том, что энергетический дефицит в ближайшие пару лет может негативно сказаться на развитии региона.

Сейчас в южной части Прибайкалья отмечают риски, связанные с энергопотреблением. Это связано с увеличившейся популярностью майнинга. Так с 2018 по 2023 год в Приангарье потребление энергии выросло на 21%. В ближайшие четыре года невозможно будет присоединить к электрическим сетям новые объекты.

— В связи с приближением отопительного сезона прошу определить случаи и порядок установления запрета на осуществление майнинга цифровой валюты и учесть обоснованность установления запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территории Иркутско-Черемховского энергорайона, — говорится в письме.

Напомним, ранее был принят закон о запрете майнинга на некоторых территориях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в лесах Иркутской области из-за гроз началось два пожара.