Красноярцам рассказали, сколько будет стоить букет на 1 Сентября

1 Сентября не за горами. До Дня знаний осталось меньше недели. Форма и канцелярия уже куплены, остаётся ещё одно непростое дело — выбор букета для учителя. Рассказываем, как выбрать цветы по лучшей цене на День знаний в Красноярске.
Выбираем цветы по лучшей цене на День знаний-2024 в Красноярске
Самые подходящие цветы для подарка на 1 Сентября — это гладиолусы, гортензии, хризантемы, розы, герберы, гвоздики, альстромерии, ромашки и подсолнухи. Конечно же, их можно «замиксовать» и создать целую композицию.
Судя по красноярским ценам на цветы, дешевле всего обойдутся гладиолусы — букет из девяти штук выйдет примерно в тысячу рублей. Кстати, можно подумать, что тренд дарить гладиолусы на День знаний изжил себя ещё лет 20 назад, однако сейчас, когда в студиях появилось огромное множество расцветок этих цветов, они снова на пике популярности. Если на вашей даче растут гладиолусы, то вам повезло — из них также можно собрать «трендовый», а главное, душевный букет, который совсем не ударит по карману.
На втором месте по ценам в нашем городе хризантемы. Достаточно большой букет из 17 цветков с гипсофилами (растения с мелкими соцветиями, которые добавляют в букеты, чтобы сделать их воздушнее) в Красноярске можно купить за 1850 рублей.
Нежный букет из белых, розовых или голубых гортензий выйдет в почти 2000 рублей.
А вот букет из роз будет подороже. Один цветок в Красноярске стоит примерно 300 рублей. Поэтому букет из 7 розочек выйдет в 2100 без учёта упаковки. Кстати, по поводу неё всё достаточно просто. Уже несколько лет отдаются предпочтения более «незагруженным» букетам, где минимум упаковки. Поэтому можно смело выбрать однотонную бумагу либо попросить флориста перевязать цветы лентой.
Скромный, но стильный букет альстромерий в ленте стоит примерно 2100 рублей. Букет из 15 гвоздик самых разных расцветок выйдет в 2200 рублей. Яркий и осенний букет из девяти гербер можно найти в Красноярске за 3200 рублей. А по-настоящему осенний букет из семи подсолнухов выйдет в почти 4000 рублей. Примерно в такую же стоимость выйдет средний букет ромашек в крафтовой упаковке.
Самые же дорогие букеты — микс. Их цены различаются практически в разы. Средняя стоимость — 6000 рублей.
Пользуются спросом и цветы в коробке. Можно «замиксовать» розы, альстромерии и гвоздики. Получится нежная композиция, которая долго будет радовать учителя. Средняя стоимость таких коробочек — 4000 рублей.
Выбор цветов на 1 Сентября — это не только дело вкуса и финансовых возможностей, но и процесс, который должен учитывать сезонность и предпочтения. Специалисты заостряют внимание на том, что для молодого преподавателя подойдут нежные оттенки — розовый, бежевый и белый. Для педагога постарше цветочные акценты могут быть ярче.
Что касается выбора цветов педагогу-мужчине, то букет, конечно, должен отличаться от женского и быть строже — вертикальной формы и в бордовых, фиолетовых или бело-зелёных оттенках.
Цветы должны принести положительные эмоции не только педагогу, но и ребёнку, ведь до того, как подарить букет, он будет стоять с ним всю линейку. Поэтому важно, чтобы цветочная композиция была не слишком ароматная и тяжёлая.