Красноярцам рассказали, сколько будет стоить букет на 1 Сентября

Судя по красноярским ценам на цветы, дешевле всего обойдутся гладиолусы — букет из девяти штук выйдет примерно в тысячу рублей. Кстати, можно подумать, что тренд дарить гладиолусы на День знаний изжил себя ещё лет 20 назад, однако сейчас, когда в студиях появилось огромное множество расцветок этих цветов, они снова на пике популярности. Если на вашей даче растут гладиолусы, то вам повезло — из них также можно собрать «трендовый», а главное, душевный букет, который совсем не ударит по карману.