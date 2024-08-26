Главные новости 26 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 августа 2024 года.
В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки
В России планируют ввести четыре новые льготные ипотечные программы для молодых специалистов и работников в промышленности, строительстве и науке, сообщил председатель комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Обсуждение начнется в следующую сессию.
Суд во Франции продлил срок содержания под стражей Павла Дурова
Судья парижского суда продлил арест создателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов. Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. По данным французских СМИ, следствие из-за отсутствия в Telegram модерации считает предпринимателя причастным к преступлениям. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию 26 августа.
В Саратове при атаке БПЛА поврежден жилой дом, пострадали люди
В Саратове беспилотник повредил многоэтажный дом на Предмостовой площади. Губернатор Бусаргин сообщил о пострадавших, включая одну женщину в тяжелом состоянии. Экстренные службы работают на месте, пострадавшим обеспечат жилье.
Маск заявил о способности России спасти экипаж Starliner
Илон Маск заявил, что без SpaceX вернуть экипаж корабля Starliner на Землю могла бы только Россия. NASA планирует вернуть астронавтов на SpaceX Crew Dragon в феврале 2025 года. «Роскосмос» и NASA продолжают сотрудничество по ситуации с Boeing Starliner.
США готовят «цветную революцию» в Грузии, заявили в СВР
Американцы недовольны ситуацией в Грузии перед выборами 26 октября и готовят «цветную революцию», сообщает пресс-бюро СВР. В Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов в октябре.