Лиам Галлахер ответил на слухи о воссоединении Oasis в 2025 году

Один из основателей Oasis Лиам Галлахер отреагировал на несколько сообщений, касающихся предполагаемого воссоединения группы. По слухам, братья должны совместно выступить на масштабных концертах в Лондоне и Манчестере летом 2025-го.
Пользователь написал: «Хитон-парк — ужасное место для концертов». На что Лиам ответил: «Увидимся там, большая ****».
Возможно, Oasis собираются посетить свой родной город Манчестер и Лондон летом 2025 года, сообщает The Times. Как утверждает издание, у группы запланирована целая серия выступлений на таких площадках, как Хитон-парк и стадион «Уэмбли».
Также ходят слухи, что «Уэмбли» забронирован для Oasis на 10 вечеров. Если это правда, то они могут побить рекорд Тейлор Свифт, которая выступила на стадионе восемь раз.
До этого Лиам Галлахер прокомментировал слухи о воссоединении Oasis. «Это очень интересно, правда? Мы оказались в очень интересной ситуации», — сказал музыкант перед тем, как исполнить Half the World Away (1998).
А Ноэл Галлахер, брат и бывший коллега Лиама по группе Oasis, удивительно комплиментарно отозвался о его таланте: «Когда я пел песню, она звучала хорошо, а когда он пел ее, она звучала великолепно».