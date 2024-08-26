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Жители Ростова-на-Дону выбрали логотип для нового трамвая

Трамваи в Ростове украсят логотипом с мобильной буквой «Т».

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону выбрали логотип для городских трамваев. Об этом рассказали в телеграм-канале проекта, посвященного масштабному обновлению электротранспорта и соответствующей инфраструктуры.

Голосование проводилось на портале «Активный ростовчанин» с 16 по 25 августа. В итоге почти 60% участников опроса поддержали концепцию «Движение. Скорость», то есть выбрали изображение мобильной буквы «Т».

— Логотип образован из буквы «Т». Он символизирует соединение токоприемника и провода, и состоит из горизонтальных линий. Наклон и полосы создают эффект движения. Основной цвет гаммы — красный, — говорится в публикации группы «Ростовский трамвай».

На городской электротранспорт знак нанесут после доработки.

Напомним, в марте 2023 года было подписано концессионное соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону. В рамках этого договора также запланировали закупить 76 трехсекционных трамваев и обновить 30 существующих односекционных составов.