Жители Ростова-на-Дону выбрали логотип для нового трамвая

Жители Ростова-на-Дону выбрали логотип для городских трамваев. Об этом рассказали в телеграм-канале проекта, посвященного масштабному обновлению электротранспорта и соответствующей инфраструктуры.
Голосование проводилось на портале «Активный ростовчанин» с 16 по 25 августа. В итоге почти 60% участников опроса поддержали концепцию «Движение. Скорость», то есть выбрали изображение мобильной буквы «Т».
— Логотип образован из буквы «Т». Он символизирует соединение токоприемника и провода, и состоит из горизонтальных линий. Наклон и полосы создают эффект движения. Основной цвет гаммы — красный, — говорится в публикации группы «Ростовский трамвай».
На городской электротранспорт знак нанесут после доработки.
Напомним, в марте 2023 года было подписано концессионное соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону. В рамках этого договора также запланировали закупить 76 трехсекционных трамваев и обновить 30 существующих односекционных составов.