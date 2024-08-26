Игорь Кобзев предложил новые льготы для участников СВО в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес в Законодательное Собрание региона законопроект, который предполагает внесение изменений в областной закон о физкультуре и спорте. В документе говорится о расширении списка тех категорий граждан, которые имеют право на льготное посещение областных спортивных объектов. Речь идет об участниках специальной военной операции и членах их семей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Так, предлагается ввести право на льготное посещение объектов спорта для участников СВО, имеющих статус ветеранов боевых действий, членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе СВО. Порядок предоставления льгот будет регулироваться областными государственными учреждениями.
— Сегодня важно оказывать всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям, поэтому в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки. Вопрос о внесении изменений будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона, которая пройдет в сентябре, — сказал Игорь Кобзев.
В настоящее время право на льготное посещение имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды и пенсионеры.