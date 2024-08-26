Игорь Кобзев предложил новые льготы для участников СВО в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес в Законодательное Собрание региона законопроект, который предполагает внесение изменений в областной закон о физкультуре и спорте. В документе говорится о расширении списка тех категорий граждан, которые имеют право на льготное посещение областных спортивных объектов. Речь идет об участниках специальной военной операции и членах их семей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.