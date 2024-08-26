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Пересадочный узел между станциями метро «Авиамоторная» готов на 96%

Специалисты уже закончили монолитные работы.

Источник: РИА "Новости"

Строительство пересадочного узла завершается между станциями «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининской линий метро, его готовность составляет 96%. Специалисты уже закончили монолитные работы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На создание пересадочного узла понадобилось более 3,7 тысячи кубических метров бетона. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок и архитектурная отделка. В пассажирской зоне укладывают гранитный пол», — отметил он.

В подходных коридорах и нижнем эскалаторном зале специалисты занимаются монтированием водозащитных декоративных алюминиевых панелей, а в верхнем эскалаторном зале они устанавливают реечный алюминиевый потолок и завершают облицовку стен мрамором.

По словам заммэра, в настоящее время продолжается монтаж инженерных систем и оборудования, а также ведется подготовка к обкатке и испытаниям эскалаторов.

Станция «Авиамоторная» БКЛ заработала в марте 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта прошлого года она начала действовать в составе БКЛ.

Как добавил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, станция Калининской линии располагается на 40 метров глубже станции БКЛ, из-за чего пересадка имеет сложную структуру. Общая протяженность подземного коридора составляет 110 метров.

На стене строящегося пересадочного узла между станциями «Авиамоторная» установили историческое панно «Икар». Оно расположено в верхнем эскалаторном зале пересадки на стене, облицованной черным гранитом Карельского месторождения. До этого скульптурная композиция, которую выполнил художник Анатолий Мосийчук, находилась на торце на Калининской линии.