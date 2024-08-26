Погода в Ростове-на-Дону на неделю 26 — 30 августа: Жара до +36, дождь и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону на неделе 26 — 30 августа обещает быть жаркой. На прощание с летом столбики термометров каждый день будут подниматься выше +30 градусов, даже в единственный дождливый день в предстоящую рабочую пятидневку. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на ближайшие пять дней.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 26 августа, прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный 7 — 12 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы достигнет +32 — +34 градусов.
Во вторник и среду, 27 и 28 августа, время от времени будет облачно и без дождя. Ветер восточной четверти со скоростью 7 — 12 метров в секунду может усиливаться до порывов 15 — 18 метров в секунду в дневные часы. Температура воздуха ночью составит +21 — +23 градуса, а днем +34 — +36.
В четверг, 29 августа, утром ожидается переменная облачность, а во второй половине дня — дождь. Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем вероятны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха воздуха ночью составит +21 — +23 градуса, а днем — до +34.
В пятницу, 30 августа, в первой половине дня ожидается переменная облачность , а во второй — ясная погода. Восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.
В Ростовской области в понедельник также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит + 30 — +35 градусов.
Во вторник и среду также будет облачно и без осадков. Ветер восточной четверти должен развивать скорость до 7 — 12 метров в секунду, а днем местами порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +18 — +23 градусов, местами понизится до +13. Днем ждем до +30 — +35 градусов, а в среду местами воздух прогреется до +37.
В четверг ожидается переменная облачность, в южный районах утром возможен дождь. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, по югу — с порывами до 15 — 18. Температура воздуха по северу области ночью составит +19 — +20, а днем — до +32 градусов. По югу чуть теплее: +24 градуса — ночью и +32 — днем.
В пятницу прогнозируют преимущественно облачный день. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду по северу и 12 — 14 — по югу. Ночью в северных районах региона столбики термометров покажут +19 — +20 градусов, а днем — до +31. На юге же ждем +23 градуса ночью и +31 — днем.
Добавим, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, а именно — в северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных, местами в северо-западных районах и Приазовье. Высокая пожароопасность четвертого класса объявлена местами в северо-западных районах и Приазовье.