Погода в Ростове-на-Дону на неделю 26 — 30 августа: Жара до +36, дождь и порывистый ветер

Во вторник и среду также будет облачно и без осадков. Ветер восточной четверти должен развивать скорость до 7 — 12 метров в секунду, а днем местами порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +18 — +23 градусов, местами понизится до +13. Днем ждем до +30 — +35 градусов, а в среду местами воздух прогреется до +37.