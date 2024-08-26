Хабаровчане рассказали, кому готовы дать деньги в долг

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие экономически активные граждане из Хабаровска. Если нужны деньги, то каждый пятый чаще всего обращается в банк за кредитом, 10% — берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, 1% одалживает у коллег. Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 64% опрошенных вообще не берут денег в долг, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе SuperJob.