Хабаровчане рассказали, кому готовы дать деньги в долг

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие экономически активные граждане из Хабаровска. Если нужны деньги, то каждый пятый чаще всего обращается в банк за кредитом, 10% — берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, 1% одалживает у коллег. Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 64% опрошенных вообще не берут денег в долг, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе SuperJob.
В банк чаще предпочитают обращаться мужчины (26% против 14% женщин). Граждане в возрасте от 35 и старше также чаще идут брать кредит, тогда как те, кто моложе, предпочтут взять в долг у родственников.
Кому обычно одалживают деньги: 29% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 24% — друзьям, 6% — коллегам. 38% никому не дают взаймы никому.
Средняя сумма, которую хабаровчане могут одолжить родственнику, сегодня составляет 15 000 рублей, другу — 13 000 рублей, коллеге — 6 000 ₽