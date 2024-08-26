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На Кубани из-за жары предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В ближайшие двое суток на Кубани действует штормовое предупреждение о чрезвычайной и высокой пожароопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +16°

«Местами в юго-западных, юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Краснодарского края, включая Краснодар, ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса», — говорится в сообщении.

Также местами в северо-западных, центральных, юго-восточных районах региона и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Отмечается, что особый противопожарный режим введен в 44 муниципальных округах, пятый класс пожароопасности установлен в 22, а четвертый — в 11.

Тем временем 26 и 27 августа продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. На Кубани ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−23 метров в секунду. На Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем.