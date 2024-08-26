На Кубани из-за жары предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Тем временем 26 и 27 августа продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. На Кубани ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−23 метров в секунду. На Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем.