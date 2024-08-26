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Синоптики порадовали прогнозом на последнюю неделю лета в Калининграде

Жаркие дни еще будут.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Минувшее воскресенье стало самым жарким днем лета в Калининграде. Термометры зафиксировали температуру +31,8 градуса, которая стала еще и новым суточным рекордом для 25 августа. Но на этом сезон в плане погоды не заканчивается.

Небольшая пауза продлится всего три дня. С понедельника по среду синоптики прогнозируют дневные температуры на уровне +24…+26 градусов. Дожди практически исключены, атмосферное давление останется повышенным — около 767 миллиметров ртутного столба.

— Предварительно, в четверг и пятницу модели ожидают пик повышения температуры и настоящую жару в условиях поступления тропической воздушной массы на западной периферии антициклона, — пишут авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — Воздух в эти дни сможет прогреться до +28…+30 градусов и выше, также не исключаются локальные дожди/грозы. Более подробные прогнозы на эти числа можно будет построить в ближайшие дни. В общем, лето продолжается, а погода все еще может принести настоящую жару!