Синоптики порадовали прогнозом на последнюю неделю лета в Калининграде

— Предварительно, в четверг и пятницу модели ожидают пик повышения температуры и настоящую жару в условиях поступления тропической воздушной массы на западной периферии антициклона, — пишут авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — Воздух в эти дни сможет прогреться до +28…+30 градусов и выше, также не исключаются локальные дожди/грозы. Более подробные прогнозы на эти числа можно будет построить в ближайшие дни. В общем, лето продолжается, а погода все еще может принести настоящую жару!