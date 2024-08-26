В Ростовской области 2 сентября ожидается сильная жара до +34

В Ростове в понедельник, 2 сентября днем до +33, облачно с прояснениями, ветер с порывами до 10−13 м/c. В ночные часы +20.
По востоку области в Целинском и Ремонтненском районах 2 сентября днем до +34, также облачно с прояснениями и без осадков. Ночью +20 +21. Сильная жара до +34 2 сентября ожидается и в южных районах области — в Сальском и Песчанокопском.
В Таганроге 2 сентября до +32, облачно с прояснениями и возможен кратковременный слабый дождь, в ночные часы +21.
По северу области в Верхнедонском и Шолоховском районах 2 сентября +32 +33, облачно с прояснениями и без осадков.
Снижение температуры воздуха до +27 +29 в Ростовской области начнется с