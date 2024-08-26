Главное за неделю: дебют виртуальной артистки, новые пластинки от фирмы «Мелодия» и секретный гость от Звука на «ФЕСТИКЕ»

Лето продолжает отчаянно сражаться с осенью. В один день вы отжигаете на уличной вечеринке под новый альбом Big Baby Tape, а на следующий уже заворачиваетесь в шерстяной плед и слушаете Sweater Weather. Погода на прошлой неделе не переставала нас удивлять, как и новости из мира музыки. О самом важном и неожиданном читайте в нашем новом дайджесте.
A$AP Rocky умело треплет наши нервы. Ведь на днях рэпер объявил, что выпустит новый альбом Don’t Be Dumb не 30 августа, как планировал раньше, а «между сентябрем и ноябрем». Чтобы фанаты не расслаблялись, A$AP Rocky также упомянул, что предстоящий студийник понравился самому Тиму Бертону. Остается только ждать. А почему A$AP Rocky перенес выход альбома, можете прочитать здесь.
Будущее уже наступило. В сентябре дебютирует nævis, первая виртуальная артистка SM Entertainment. Уже не терпится услышать голос новой исполнительницы, сгенерированный искусственным интеллектом.
Все новое — это хорошо забытое старое, или как фирма «Мелодия» ловит волну хайпа и открывает завод виниловых пластинок в Новосибирске. Эта новость точно понравится всем хипстерам.
Иногда одна дверь должна закрыться, чтобы открылась новая. Вот и Дэниел Плацман ушел из группы, чтобы все творческие силы отдать написанию музыки для фильмов. Imagine Dragons поддержали своего бывшего барабанщика. Мы к ним присоединимся и также пожелаем Дэниелу Плацману удачи.
Звук любит удивлять, и поэтому одним из сюрпризов на «ФЕСТИКЕ» от «Диско-клуба» и лейбла SYSTEM 108 стало появление на сцене секретного гостя от стриминга. Сейчас мы уже можем раскрыть все карты и объявить, что им стала Лолита.
FRIENDLY THUG 52 NGG, SALUKI — Лагерная.
Музыканты перебирают ошибки юности под акустику и пытаются предугадать, что с ними будет дальше. Слушая песню, переносишься к костру, финальной точке лагерного лета, где каждый рассказывает свою самую сокровенную историю.
Что-то нам подсказывает: есть большая вероятность, что «Лагерная» станет такой же классикой летних песен под гитару, как «Вахтерам» и «Батарейка».
А еще в куплете SALUKI есть небольшой намек на будущий релиз «Большие куртки», который должен увидеть свет этой осенью.
Иногда кажется, что песня идет туда, куда ее ведет душа артиста. Но все чуточку посложнее. У большинства треков есть своя четкая структура. В нашем большом материале мы разобрали основные ее компоненты, чтобы вы могли ненароком покрасоваться знанием термина «постхорус».
Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.
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