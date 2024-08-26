Главное за неделю: дебют виртуальной артистки, новые пластинки от фирмы «Мелодия» и секретный гость от Звука на «ФЕСТИКЕ»

Лето продолжает отчаянно сражаться с осенью. В один день вы отжигаете на уличной вечеринке под новый альбом Big Baby Tape, а на следующий уже заворачиваетесь в шерстяной плед и слушаете Sweater Weather. Погода на прошлой неделе не переставала нас удивлять, как и новости из мира музыки. О самом важном и неожиданном читайте в нашем новом дайджесте.