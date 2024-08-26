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Главное за неделю: дебют виртуальной артистки, новые пластинки от фирмы «Мелодия» и секретный гость от Звука на «ФЕСТИКЕ»

Лето продолжает отчаянно сражаться с осенью. В один день вы отжигаете на уличной вечеринке под новый альбом Big Baby Tape, а на следующий уже заворачиваетесь в шерстяной плед и слушаете Sweater Weather. Погода на прошлой неделе не переставала нас удивлять, как и новости из мира музыки. О самом важном и неожиданном читайте в нашем новом дайджесте.

Источник: Звук

Лето продолжает отчаянно сражаться с осенью. В один день вы отжигаете на уличной вечеринке под новый альбом Big Baby Tape, а на следующий уже заворачиваетесь в шерстяной плед и слушаете Sweater Weather. Погода на прошлой неделе не переставала нас удивлять, как и новости из мира музыки. О самом важном и неожиданном читайте в нашем новом дайджесте.

Новости недели A$AP Rocky отложил выход альбома Don’t Be Dumb

A$AP Rocky умело треплет наши нервы. Ведь на днях рэпер объявил, что выпустит новый альбом Don’t Be Dumb не 30 августа, как планировал раньше, а «между сентябрем и ноябрем». Чтобы фанаты не расслаблялись, A$AP Rocky также упомянул, что предстоящий студийник понравился самому Тиму Бертону. Остается только ждать. А почему A$AP Rocky перенес выход альбома, можете прочитать здесь.

A$AP Rocky на Diamond Ball Рианны, 13 сентября 2018 года

Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Виртуальная участница из вселенной K-pop-группы aespa появится в реальном мире

Будущее уже наступило. В сентябре дебютирует nævis, первая виртуальная артистка SM Entertainment. Уже не терпится услышать голос новой исполнительницы, сгенерированный искусственным интеллектом.

Фирма «Мелодия» запустит завод по изготовлению виниловых пластинок

Все новое — это хорошо забытое старое, или как фирма «Мелодия» ловит волну хайпа и открывает завод виниловых пластинок в Новосибирске. Эта новость точно понравится всем хипстерам.

Барабанщик Imagine Dragons Дэниел Плацман покидает группу Дэниел Плацман с группой Imagine Dragons выступает на мероприятии «Доброе утро, Америка», 28 июля 2017 года

Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Иногда одна дверь должна закрыться, чтобы открылась новая. Вот и Дэниел Плацман ушел из группы, чтобы все творческие силы отдать написанию музыки для фильмов. Imagine Dragons поддержали своего бывшего барабанщика. Мы к ним присоединимся и также пожелаем Дэниелу Плацману удачи.

Cream Soda, Второй Ка и секретный гость от Звука выступят на «ФЕСТИКЕ» Соцсети «ФЕСТИКА»

Звук любит удивлять, и поэтому одним из сюрпризов на «ФЕСТИКЕ» от «Диско-клуба» и лейбла SYSTEM 108 стало появление на сцене секретного гостя от стриминга. Сейчас мы уже можем раскрыть все карты и объявить, что им стала Лолита.

Релиз недели

FRIENDLY THUG 52 NGG, SALUKI — Лагерная.

Обложка сингла FRIENDLY THUG 52 NGG, SALUKI — «Лагерная»

FRWRD MUSIC

Музыканты перебирают ошибки юности под акустику и пытаются предугадать, что с ними будет дальше. Слушая песню, переносишься к костру, финальной точке лагерного лета, где каждый рассказывает свою самую сокровенную историю.

Что-то нам подсказывает: есть большая вероятность, что «Лагерная» станет такой же классикой летних песен под гитару, как «Вахтерам» и «Батарейка».

А еще в куплете SALUKI есть небольшой намек на будущий релиз «Большие куртки», который должен увидеть свет этой осенью.

Материал недели Структура песни: из чего состоит трек freepik/freepik.com

Иногда кажется, что песня идет туда, куда ее ведет душа артиста. Но все чуточку посложнее. У большинства треков есть своя четкая структура. В нашем большом материале мы разобрали основные ее компоненты, чтобы вы могли ненароком покрасоваться знанием термина «постхорус».

Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.

Полный доступ к Звуку открывается подпиской «СберПрайм». Самое классное: в нее уже входят и другие сервисы, скидки и преимущества от партнеров, за которые не нужно доплачивать. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.